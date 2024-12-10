Сетевое издание|18+|Вторник|10 дек 2024|14:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Росгвардейцы с дронами устроили тренировку в зареченском лесу

Печать
Telegram

В понедельник, 9 декабря, росгвардейцы устроили тренировку с дронами в лесу Заречного. Они отработали тактику нейтрализации преступников.

Росгвардейцы с дронами устроили тренировку в зареченском лесу

«По легенде, вооруженная группировка, совершившая тяжкое преступление, скрылась в лесном массиве. Бойцы спецназа с применением беспилотных летательных аппаратов произвели поиск и идентификацию условных бандитов», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Оказавшись в безвыходной ситуации, преступники открыли огонь. Однако их быстро нейтрализовали.

Росгвардейцы с дронами устроили тренировку в зареченском лесу

В результате тренировки все запланированные задачи были успешно выполнены.

Росгвардейцы с дронами устроили тренировку в зареченском лесу

Ранее пензенские росгвардейцы провели на полигоне специальные учения по ликвидации вражеских БПЛА. Бойцы вели огонь стоя, с колена и лежа, использовали в качестве упора для стрельбы предметы на местности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного управления Росгвардии
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте