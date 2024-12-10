Росгвардейцы с дронами устроили тренировку в зареченском лесу

10.12.2024 | 13:11

В понедельник, 9 декабря, росгвардейцы устроили тренировку с дронами в лесу Заречного. Они отработали тактику нейтрализации преступников.

«По легенде, вооруженная группировка, совершившая тяжкое преступление, скрылась в лесном массиве. Бойцы спецназа с применением беспилотных летательных аппаратов произвели поиск и идентификацию условных бандитов», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Оказавшись в безвыходной ситуации, преступники открыли огонь. Однако их быстро нейтрализовали.

В результате тренировки все запланированные задачи были успешно выполнены.

Ранее пензенские росгвардейцы провели на полигоне специальные учения по ликвидации вражеских БПЛА. Бойцы вели огонь стоя, с колена и лежа, использовали в качестве упора для стрельбы предметы на местности.