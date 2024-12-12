Сетевое издание|18+|Четверг|12 дек 2024|15:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе эффективность уборки снега повысится не сразу

Печать
Telegram

В областном центре к обработке дорог противогололедными материалами приступили за несколько часов до снегопада. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил замдиректора МБУ «Пензавтодор» Сергей Трохин.

Он заявил: как только пошел снег, спецтехника и люди сразу же приступили к подметанию и ликвидации последствий ненастья.

В Пензе эффективность уборки снега повысится не сразу

«В настоящее время задействовано 130 человек и 121 единица техники, в частности комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры», - рассказали в городской администрации.

В Пензе эффективность уборки снега повысится не сразу

В порядок приводят как проезжую часть, так и тротуары, подступы к пешеходным переходам, площадки у остановок, лестницы, скверы и парки.

В Пензе эффективность уборки снега повысится не сразу

В мэрии добавили, что, пока продолжается снегопад, специалисты сосредоточены в первую очередь на создании комфортных условий передвижения. Эффективность уборки повысится, как только осадки прекратятся.

Снегопад в Пензе начался утром 12-го числа. Осадки принес циклонический вихрь. Синоптики прогнозируют, что они усилятся и сохранятся до выходных. В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте