В Пензе эффективность уборки снега повысится не сразу

12.12.2024 | 15:05

В областном центре к обработке дорог противогололедными материалами приступили за несколько часов до снегопада. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил замдиректора МБУ «Пензавтодор» Сергей Трохин.

Он заявил: как только пошел снег, спецтехника и люди сразу же приступили к подметанию и ликвидации последствий ненастья.

«В настоящее время задействовано 130 человек и 121 единица техники, в частности комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, грейдеры», - рассказали в городской администрации.

В порядок приводят как проезжую часть, так и тротуары, подступы к пешеходным переходам, площадки у остановок, лестницы, скверы и парки.

В мэрии добавили, что, пока продолжается снегопад, специалисты сосредоточены в первую очередь на создании комфортных условий передвижения. Эффективность уборки повысится, как только осадки прекратятся.

Снегопад в Пензе начался утром 12-го числа. Осадки принес циклонический вихрь. Синоптики прогнозируют, что они усилятся и сохранятся до выходных. В субботу и воскресенье ожидается небольшой снег.