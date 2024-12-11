В Пензе детям-сиротам вручили ключи от 61 квартиры

11.12.2024 | 20:45

В Пензе сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от 61 квартиры. Церемония состоялась в среду, 11 декабря, в городской администрации.

До конца 2024-го планируется обеспечить жильем еще 78 человек, в их числе те, кто стояли в очереди до 4 сентября 2023 года.

«В бюджетной росписи города Пензы в 2024 году на эти цели предусмотрены средства в объеме 446,11 млн рублей. Они выделены из регионального бюджета и позволяют обеспечить жильем 139 человек», - говорится на сайте мэрии.

С 2014-го по 2023-й ключи от квартир в Пензе получили 785 человек.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области планируют к 1 января 2025 года полностью ликвидировать образовавшуюся очередь на жилье для детей-сирот и далее предоставлять его в плановом режиме.