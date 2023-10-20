Назван срок ликвидации очереди детей-сирот на жилье

20.10.2023 | 11:08

Тема низкого качества жилья, предоставляемого детям-сиротам, рассматривалась на сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 20 октября.

Согласно закону, подрядчик обязан провести экспертизу, причем может делать это как своими силами, так и с привлечением сторонних организаций. Чтобы минимизировать риски, депутаты изменили методику расчета субвенций муниципальным бюджетам на исполнение полномочий по обеспечению детей-сирот жильем.

Стоимость проведения экспертизы 387 жилых помещений для детей-сирот в 2024 году составит 8 млн 190,9 тыс. рублей.

«Надо отсечь недобросовестных подрядчиков. Поэтому органы местного самоуправления будут проводить экспертизу жилых помещений, прежде чем передавать их владельцам. На эти цели нам потребуется 8 млн 190 тыс. рублей. Эти средства имеются»,- прокомментировал законопроект присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко.

Он сообщил: в области проживают 48 сирот, которые достигли 23-летия и не воспользовались правом на получение жилья. Им планируется выдавать жилищные сертификаты средней стоимостью 2,5 млн рублей. Всего на эти цели необходимо выделить из бюджета 120 млн 236 тыс. рублей.

«Нам на это надо пойти, чтобы закрыть тему обеспечения жильем детей-сирот», - резюмировал губернатор.

Олег Мельниченко также проинформировал, что за 2022-2023-й сиротам предоставили 771 квартиру (385 и 386 соответственно).

«С учетом работы в 2024 году мы на 1 января 2025-го выходим на полную ликвидацию очереди по детям-сиротам. Дальше пойдет предоставление жилья уже в плановом режиме», - отметил он.