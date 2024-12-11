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Общество

На главной елке Пензы снова появились абашевские игрушки

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Главную новогоднюю елку Пензы в этом году снова украшают не только шарами, но и фигурками, стилизованными под абашевскую игрушку.

На главной елке Пензы снова появились абашевские игрушки

Их создали учащиеся городских детских художественных школ вместе с преподавателями, а также волонтеры. Руководителем проекта стала директор ДХШ № 3 Светлана Лисушкина, сообщили в мэрии.

«Всего было сделано 80 заготовок из пенополистирола - это более прочный материал, чем пенопласт. Изделия покрыли водоотталкивающей акриловой краской, затем нанесли узоры. Абашевскую игрушку интересно расписывать. Ребята не только дали волю своей фантазии, но и учли традиции народных промыслов», - рассказала Светлана Лисушкина.

На главной елке Пензы снова появились абашевские игрушки

Схему размещения украшений на елке разработал главный художник центра хореографического искусства Александр Тарасов. Чтобы сделать композицию объемной, решено было распределить игрушки по спирали.

На главной елке Пензы снова появились абашевские игрушки

«Сочетание цветов будет родственным, палитра должна придать акцент новогодней красавице», – отметил Александр Тарасов.

На главной елке Пензы снова появились абашевские игрушки

9 декабря на елку на площади Ленина установили звезду - точную копию кремлевских.

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Источник — фото администрации Пензы
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