На главную елку Пензы установили звезду

09.12.2024 | 09:55

С раннего утра в понедельник, 9 декабря, на главную елку Пензы на площади Ленина начали устанавливать звезду.

Кадрами с места поделился читатель PenzaInform.ru.

Ранее сообщалось, что пятиконечная красная звезда для елки является точной копией кремлевских.

«В основе лежит стальной каркас, покрытый белоснежной эмалью. Внешний контур и узор выполнены из золотого алюминиево-композитного материала (прочный, но легкий), стекла изготовлены из искусственного материала (безопасные, прозрачные и практичные в эксплуатации) и имеют рубиновый оттенок, они закреплены с помощью специальных соединительных элементов. Внутри звезды установлены светодиодные водонепроницаемые кластеры, которые создают равномерное и яркое свечение в темное время суток», - рассказывали в МБУ «Пензавтодор».

Размеры у звезды внушительные - 1 380 мм × 1 550 мм.