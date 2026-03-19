На автомобиль для учителя года потратят менее 1 млн рублей

На автомобиль для награждения победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» потратят 958 000 рублей. Информация об этом появилась 19 марта на портале госзакупок.

Заказчику (областному министерству образования) необходим седан с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, усилителем рулевого управления, боковыми зеркалами с подогревом, антиблокировочной системой, подголовниками задних сидений, полноразмерным запасным колесом, подушкой безопасности водителя, системой экстренного оповещения при авариях.

Начальная (максимальная) цена составляла 1 140 000 рублей, победителем торгов был признан участник, снизивший стоимость на 182 000 рублей.

Первый, заочный, тур конкурса уже стартовал. В этом году в профессиональном мастерстве состязаются педагоги почти всех специальностей, самыми активными оказались учителя начальных классов (14 заявок). Финальный этап состоится 6-10 апреля.

В прошлом году «Лада-Гранта» для победителя конкурса обошлась минобру в 954 000 рублей. Обладательницей транспортного средства стала преподаватель истории и обществознания школы № 64 г. Пензы Аннета Голованова. Она также получила денежный приз - 150 000 рублей.

В 2024-м победу одержала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова. Ей вручили ключи от «Лады-Гранты» за 855 000 рублей и сертификат на 150 000.