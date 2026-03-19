В Кузнецке не планируют закрывать «Нескучный сад» ради променада

В Кузнецке не планируют закрывать «Нескучный сад» ради променада
В Кузнецке обсудили реконструкцию парка «Нескучный сад», ремонт тротуара на Московской и пешеходной зоны «Аллея вязов» на улице Ленина. Они станут частями променада под названием «В Кузнецк - за мороженым».

Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, сообщил глава города Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте» в четверг, 19 марта.

Ремонт намерены проводить локально, чтобы он не мешал работе «Нескучного сада». При необходимости временно перекроют отдельные участки, о чем кузнечан оповестят заблаговременно.

Проект «В Кузнецк - за мороженым» вошел в число победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Променад благоустроят на грант в размере 99,5 млн рублей.

Помимо Кузнецка, в конкурсе победили Никольск и Заречный.

Первый получит 76,5 млн рублей на благоустройство нижнего пруда по проекту «Никольск - хрустальное сердце России. К вершине». Заречному дадут 99,5 млн рублей на реализацию проекта «Свет сквозь сосны». Деньги потратят на преображение территории у храма Серафима Саровского.

