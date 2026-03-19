Дисбаланс: в крупных медучреждениях в Пензе не хватает персонала

В крупных областных и городских медицинских учреждениях остро не хватает сотрудников со средним образованием, констатировал министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Чтобы решить проблему, областной минздрав начал заключать договоры на целевое обучение со студентами профильных колледжей.

Всего в Пензенской области трудятся 11 389 работников со средним медицинским образованием.

«По расчетам у нас дефицита нет, но мы хорошо понимаем: это дисбаланс, который сложился из-за социальных выплат», - заявил Вячеслав Космачев на итоговой коллегии регионального минздрава в четверг, 19 марта.

Речь идет о социальной поддержке, которая положена медицинским работникам, устроившимся в районные больницы или поликлиники.

Что касается врачей, то их в Пензенской области в 2025 году насчитывалось 4 489. За 5 лет дефицит удалось сократить более чем вдвое - с 800 до 314 человек.