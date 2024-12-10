В Пензе полностью восстановили движение на улице Суворова

10.12.2024 | 17:11

В Пензе завершили благоустройство участка улицы Суворова от улицы Кулакова до улицы Плеханова, где 8 и 9 декабря устраняли прорыв на сетях холодного водоснабжения.

Ранним утром вторника, 10 декабря, специалисты открыли для движения по одной полосе в каждом направлении и обещали до конца дня полностью закончить восстановление покрытия проезжей части.

В 17:00 администрация города отчиталась, что все полосы на участке улицы открыты для движения транспорта.

«Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в качестве подрядной организации выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор». Сотрудники МБУ отсыпали участок песком и щебнем, уложили два слоя асфальта», - отметили в мэрии.

Авария на сетях случилась вечером 8 декабря. На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.