На улице Суворова частично открыли движение

10.12.2024 | 07:41

Ранним утром во вторник, 10 декабря, на улице Суворова частично завершили восстановление покрытия после ликвидации аварии на сетях. На участке от Кулакова до Плеханова открыли для движения по одной полосе в каждом направлении.

«В течение рабочего дня после восстановления дорожного полотна будет разрешено движение с использованием всех полос», - сообщили в городской администрации.

Общественный транспорт вернулся к прежней схеме движения.

Авария на сетях случилась вечером 8 декабря. На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.

Без холодной воды остались жители 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта. Участок улицы от Кулакова до Плеханова закрыли для движения, общественный транспорт пустили в объезд. В 16:00 9-го числа ресурсоснабжающая организация отчиталась, что ремонт завершен. Специалисты приступили к восстановлению благоустройства.