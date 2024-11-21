Маршрутки № 20 больше не будут ездить до Пензы-I

21.11.2024 | 18:27

В Пензе маршрут № 20 (Пенза-I - Барковка) с 25 ноября переводится на регулируемый тариф, становится подвозящим и изменяется. Маршрутки будут доезжать только до ул. Транспортной.

Они станут двигаться по следующей схеме: ул. Долгая (остановка «Барковка») - ул. Сортировочная - ул. Перовской - ул. Демьяна Бедного - ул. Луговая - ул. Стрельбищенская - ул. Измайлова - ул. Автономная - ул. Парковая - переулок Горбатов - ул. Транспортная - ул. Измайлова - ул. Стрельбищенская - ул. Луговая - ул. Перекоп - ул. Перовской - ул. Сортировочная - ул. Долгая (останова «Барковка»).

Так как маршрут переводят в подвозящие, стоимость проезда в нем составит 10 рублей. Оплатить его можно будет безналичным способом.

«Данное решение позволит осуществлять подвоз пассажиров к остановке общественного транспорта «Автоколонна-1546», через которую будут следовать автобусы большого класса маршрутов № 82с, 93, 101, 102, 103 и 431», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В рабочие дни на линию станут выходить 6 машин, интервал движения в часы пик должен составить 10 минут. В выходные будут работать 4 микроавтобуса с интервалом 15 минут. Последний рейс от остановки «Барковки» должен выполняться в 21:00.

За тем, соблюдает ли перевозчик расписание, будут следить. За нарушения госконтрактом предусмотрены штрафы.