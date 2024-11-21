Сетевое издание|18+|Четверг|21 ноя 2024|19:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Маршрутки № 20 больше не будут ездить до Пензы-I

Печать
Telegram

В Пензе маршрут № 20 (Пенза-I - Барковка) с 25 ноября переводится на регулируемый тариф, становится подвозящим и изменяется. Маршрутки будут доезжать только до ул. Транспортной.

Маршрутки № 20 больше не будут ездить до Пензы-I

Они станут двигаться по следующей схеме: ул. Долгая (остановка «Барковка») - ул. Сортировочная - ул. Перовской - ул. Демьяна Бедного - ул. Луговая - ул. Стрельбищенская - ул. Измайлова - ул. Автономная - ул. Парковая - переулок Горбатов - ул. Транспортная - ул. Измайлова - ул. Стрельбищенская - ул. Луговая - ул. Перекоп - ул. Перовской - ул. Сортировочная - ул. Долгая (останова «Барковка»).

Так как маршрут переводят в подвозящие, стоимость проезда в нем составит 10 рублей. Оплатить его можно будет безналичным способом.

«Данное решение позволит осуществлять подвоз пассажиров к остановке общественного транспорта «Автоколонна-1546», через которую будут следовать автобусы большого класса маршрутов № 82с, 93, 101, 102, 103 и 431», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В рабочие дни на линию станут выходить 6 машин, интервал движения в часы пик должен составить 10 минут. В выходные будут работать 4 микроавтобуса с интервалом 15 минут. Последний рейс от остановки «Барковки» должен выполняться в 21:00.

За тем, соблюдает ли перевозчик расписание, будут следить. За нарушения госконтрактом предусмотрены штрафы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — схема ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте