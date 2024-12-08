Сотрудников пензенского минлесхоза научили управлять беспилотниками

08.12.2024 | 10:43

В Пензенской области готовятся к использованию беспилотников в борьбе с возгораниями. Работники минлесхоза и лесопожарного центра прошли соответствующее обучение в Санкт-Петербурге.

В программе были лекции и практические занятия на специальном полигоне. По окончании курсов участникам выдали сертификаты, говорится на сайте регионального правительства.

Начальник отдела федерального лесного и пожарного надзора Сергей Фомин отметил, что использование БПЛА поможет лучше следить за лесами, быстро реагировать на возникновение пожаров и уменьшить ущерб от стихии.

Ранее сообщалось, что в Пензенскую область поставят 16 беспилотных летательных аппаратов модели «Геоскан 801». Ими оснастят лесопожарный центр. На 2024 год Сурскому краю на эти цели выделили 24 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза, область оказалась среди первых субъектов РФ, которые заключили госконтракт на поставку БПЛА в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы».