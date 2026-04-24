В Пензенской области подвели итоги конкурса «Воспитатель года»

Подведены итоги областного этапа конкурса «Воспитатель года». Победу одержала воспитатель детского сада № 19 Кузнецка Вероника Лукьянова.

Как рассказали в региональном минобре, отборочный этап состязаний проводился с 31 марта по 21 апреля. Конкурсанты прошли испытания «Визитная карточка» и «Просветительское мероприятие с родителями». Наибольшее количество баллов получили 10 участников.

На заключительном этапе, который длился два дня, финалисты показали себя в испытаниях «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

Победительница получит 100 000 рублей. Она будет представлять Пензенскую область на всероссийском конкурсе.

Глава Кузнецка Виктор Агафонов отметил на своей странице во «ВКонтакте», что это уже пятая победа местного педагога в «Воспитателе года».

Ранее итоги данного состязания подвели в Пензе. Лучшей стала воспитатель филиала № 4 «Реченька» детского сада № 52 «Полянка» Анастасия Цыпилина.

