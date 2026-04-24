В региональный закон о тишине внесли изменения для новостроек

В Пензенской области сократили срок, в который на новостройки не распространяется закон о тишине. С такой инициативой выступила прокуратура. Предложение поддержали на сессии Заксобра в пятницу, 24 апреля.

По местным правилам выполнять шумные работы запрещено ежедневно в период с 13:00 до 15:00; с понедельника по четверг - с 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00; в течение всего дня в воскресенье и праздники (кроме 3, 4, 5, 6 и 8 января).

Раньше эти требования не распространялись на многоквартирные дома, дома блокированной застройки и общежития, со дня ввода в эксплуатацию которых прошло менее 2 лет.

Данный срок решили сократить до 6 месяцев, так как в прокуратуру поступает много жалоб от граждан, страдающих от повышенного шума.

Закон в новой редакции вступит в силу с 1 сентября 2026 года.