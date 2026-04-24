Губернатор призвал депутатов ЕР постоянно общаться с избирателями

Губернатор Олег Мельниченко принял участие в заседании фракции «Единой России» Пензенской городской думы. Как секретарь регионального отделения партии он акцентировал внимание: Народная программа ЕР - системный план по улучшению жизни людей - формируется на основе предложений граждан.

«Поэтому для депутатов особенно важно постоянно общаться со своими избирателями, подключать к этой работе помощников, представителей уличных комитетов и активной общественности», - заявил Олег Мельниченко.

Депутаты должны знать, что волнует людей, и оперативно включаться в решение проблем, подчеркнул он.

В сфере внимания необходимо держать жилищно-коммунальные объекты, школы и детские сады, работу предприятий и развитие бизнеса, помощь семьям участников СВО и многодетным, поддержку молодежных инициатив.

На заседании также обсудили программу «Зеленый город», цель которой снова сделать Пензу зеленой столицей страны.

«Задача на 2026 год - высадить в городе не менее 5 тысяч саженцев. Приглашаю всех в эту субботу (25 апреля. - Прим. ред.) принять участие в акции по посадке деревьев. Выбирайте наиболее удобную локацию и приходите с семьей, друзьями и близкими. Будем вместе менять Пензу к лучшему!» - обратился Олег Мельниченко к жителям областного центра в своем канале в МАХ.