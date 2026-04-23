24 апреля в Пензенской области будет ветрено и сыро

Общество

Печать
Max

В пятницу, 24 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут 0...+5 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Днем будет +4...+9.

В ночь на субботу похолодает до -1...+4. В прогнозе небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятны порывы ветра до 15-18 м/с.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон. На Руси подмечали: если в этот день идет дождь, то уродится много грибов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!