24 апреля в Пензенской области будет ветрено и сыро

В пятницу, 24 апреля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут 0...+5 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Днем будет +4...+9.

В ночь на субботу похолодает до -1...+4. В прогнозе небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятны порывы ветра до 15-18 м/с.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон. На Руси подмечали: если в этот день идет дождь, то уродится много грибов.