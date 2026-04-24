За неделю от укусов клещей пострадали более 70 жителей области

В Пензенской области за неделю к врачам обратились 75 человек, сообщивших о присасывании клеща, в их числе 34 ребенка до 14 лет. Такие данные на 22 апреля обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«В отношении обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - отметили в ведомстве.

В целом с 30 марта, когда была зарегистрирована первая жалоба, от укусов клещей пострадали 150 жителей региона, в том числе 63 ребенка.

По данным на 22 апреля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 99 членистоногих, снятых с людей. В 20 случаях (20,2%) результаты оказались положительными.

С рекомендациями врача по поводу действий при обнаружении клеща можно ознакомиться здесь.

