Олег Мельниченко осмотрел новую поликлинику в Кузнецке

Общество

Олег Мельниченко осмотрел новую поликлинику в Кузнецке
Новая поликлиника в Кузнецке уже 3 недели принимает посетителей. Губернатор Олег Мельниченко осмотрел учреждение и выразил благодарность всем, кто принимал участие в его строительстве и организации работы.

Олег Мельниченко осмотрел новую поликлинику в Кузнецке

Здание возвели за 3 года. На эти цели по программе модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области был выделен 1 млрд рублей.

Еще 464 млн рублей направили на закупку оборудования - в поликлинику приобрели свыше 3,6 тыс. единиц современной аппаратуры.

Олег Мельниченко осмотрел новую поликлинику в Кузнецке

«Осмотрел хирургическое, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделения, а также отделение лучевой диагностики и центр амбулаторной онкологической помощи. Пообщался с персоналом и посетителями. Отмечу, что оборудование здесь сопоставимо с тем, которым оснащена областная больница. Уверен, что новая поликлиника принесет много пользы, помогая людям сохранить здоровье», - поделился впечатлениями Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Здесь сконцентрировали всех узких специалистов, которые раньше были рассредоточены по четырем разным поликлиникам города. В новом учреждении обслуживается порядка 80 тысяч человек.

Олег Мельниченко осмотрел новую поликлинику в Кузнецке

«Не будем останавливаться на достигнутом. Уже запланировано, что до 2030 года только в Кузнецке отремонтируем 11 объектов здравоохранения», - добавил Олег Мельниченко.

