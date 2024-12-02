Прогноз погоды на неделю: пензенцы почувствуют похолодание

02.12.2024 | 13:48

В начале рабочей недели в Пензенскую область станет поступать более холодный воздух, при этом регион все еще будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Небольшие осадки ожидаются только в отдельных районах. Ветер сменит свое направление с южной четверти на северную», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим будет слабоотрицательным.

Похолодание пензенцы заметят со среды, 4 декабря: по ночам столбики термометров начнут опускаться до -8 градусов, а днем до -5. Солнечных дней ждать не стоит, пасмурная погода продержится до выходных.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что начало декабря пройдет без существенных осадков. Снегопады вероятны во второй половине месяца, а также перед Новым годом.