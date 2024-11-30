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Общество

Стало известно, какая погода ждет пензенцев в декабре

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, какая погода ожидается в Пензенской области в декабре.

По его словам, температура воздуха будет выше нормы. С интенсивными снегопадами и сугробами пензенцы тоже не столкнутся.

«На европейской территории страны в большинстве регионов осадков прогнозируется около нормы», - цитирует метеоролога издание «Интерфакс».

В Пензенской области в декабре дневная температура воздуха составит -1…-5 градусов. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет мороз -3…-7.

В начале месяца ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Снегопады вероятны во второй половине месяца, а также перед Новым годом.

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