Стало известно, какая погода ждет пензенцев в декабре

30.11.2024 | 09:56

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, какая погода ожидается в Пензенской области в декабре.

По его словам, температура воздуха будет выше нормы. С интенсивными снегопадами и сугробами пензенцы тоже не столкнутся.

«На европейской территории страны в большинстве регионов осадков прогнозируется около нормы», - цитирует метеоролога издание «Интерфакс».

В Пензенской области в декабре дневная температура воздуха составит -1…-5 градусов. Ночью, по прогнозам синоптиков, будет мороз -3…-7.

В начале месяца ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Снегопады вероятны во второй половине месяца, а также перед Новым годом.