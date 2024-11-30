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Общество

Гололед: прокуратура оценила качество уборки улиц

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Сотрудники прокуратуры Пензенской области проверили качество уборки улиц и дворов от снега и наледи. Были выявлены многочисленные нарушения.

Из-за плохой и несвоевременной очистки пешеходных зон и проезжей части в регионе вырос уровень уличного травматизма.

«Прокурорам районного звена поручено организовать проведение соответствующих проверок», - сообщили в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры оценят, насколько хорошо органы местного самоуправления организовали борьбу с гололедом и как справляются организации, на которые возложили обязанности очищать улицы от последствий непогоды.

В Пензенской области на последней неделе осени температурный режим понизился и подтаявший снег превратился в лед. Особенно неприятной ситуация на улицах была 28 ноября. Только за этот день в травмпункт на Пионерской в Пензе обратились более 60 человек, не удержавшихся на ногах на скользких тротуарах.

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