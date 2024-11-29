Жители Маяка и ГПЗ напрасно надеются на запуск троллейбусов

29.11.2024 | 19:09

Жители Маяка и ГПЗ стали обсуждать в соцсетях возможность запуска троллейбусов в их микрорайоны после реконструкции объектов в районе Бакунинского моста. Однако надежда оказалась ложной.

«Зачем нужно было вообще переделывать этот путепровод? Для того чтобы грузовики не застревали? Или это анонс к троллейбусам на ГПЗ? Ведь этот путепровод сейчас 3,5 метра в высоту, а будет 4,5 метра, а это как раз высота контактной сети троллейбуса», - такое обращение пользователя озвучили во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября.

На вопрос ответил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Ну нет, троллейбус не планируется пока там пускать. Мы же делаем из 2 полос, которые у нас не входят в норматив проезда, 4 нормативные полосы, понятно, если мы увеличиваем количество полос, значит, надо сделать и нормативную высоту.

Поверьте, это делается не только ради того, чтобы там проходили фуры. Это делается для того, чтобы было комфортно с этого микрорайона ехать», - объяснил он.