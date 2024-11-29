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Общество

Описана технология работы с путепроводами у Бакунинского моста

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Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев описал технологию работ по реконструкции путепроводов вблизи Бакунинского моста.

«Нам нужно построить временный железнодорожный путь. Для этого мы должны забить шпунт, чтобы держать насыпь и железную дорогу. Шпунт - это диаметром 800 мм труба 20-метровая, которая весит 7 тонн одна. Надо забить на протяжении ориентировочно 56-60 метров, под землю уйдет метров 14», - объяснил Александр Гришаев во время организованного ЦУРом прямого эфира в пятницу, 29 ноября.

Осуществлять данные работы можно только во время предоставляемых ОАО «РЖД» окон, когда не едут поезда. Специалисты возведут подпорную стенку, сделают насыпь, проложат путь и перенесут коммуникации.

Когда вагоны пустят по временной переправе, приступят к разборке старого путепровода. Следующий этап - реконструкция пятипутного, предстоит проделать все то же самое.

«Сложнее этого объекта по технологии не было. Здесь и очень стесненные условия, безопасность железнодорожного движения, и пассажиры, и грузы разного назначения идут через этот узел, поэтому без закрытия никак мы не обойдемся», - подчеркнул министр.

Он рассказал, что завершить работы могут раньше срока, но это зависит от предоставления окон.

«В сутки по пути идут около 30 эшелонов, в сутках 24 часа, а их 30. Иногда, может быть, там будет разрыв между составами - 15 минут, может 2 часа, 3 часа где. Кроме того, забить этот шпунт непросто, там и детонация, поэтому пробные сначала будем забивать», - отметил Александр Гришаев.

Когда с путепроводами закончат, приступят к реконструкции дороги.

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