В лагере «Строитель» предложили увеличить число смен

Общество

В лагере «Строитель» предложили увеличить число смен
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В Пензе проработают вопрос увеличения числа смен в детском лагере «Строитель». Тему затронули на сессии гордумы в пятницу, 28 августа.

«Наши муниципальные лагеря «Строитель» и «Юность» пользуются большой популярностью у детей, но там проводится всего три смены. А почему бы нам не организовать проведение четырех смен, как в лагерях менее востребованных «Сельской здравницы»?» - предложил депутат Владимир Мутовкин заместителю главы администрации Пензы Сергею Волкову.

Чиновник ответил, что в лагере «Юность» уже проводится четыре смены.

«А по «Строителю» проработаем (вопрос. - Прим. ред.)», - заявил Сергей Волков.

Ранее стало известно, что в Пензе более 160 путевок в загородные детские лагеря остались нереализованными. Среди четырех непопулярных у горожан учреждений выделили «Белку».

Самый высокий спрос наблюдался в «Строитель» и «Юность» - путевки туда в апреле разобрали менее чем за 3 дня.

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