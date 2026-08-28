В Пензе разбирают временную железную дорогу в районе ул. Ерик

Общество

В Пензе разбирают временную железную дорогу в районе ул. Ерик
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Завершен важный этап реконструкции путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Запущено движение по новому железнодорожному пути.

Реконструкция объекта началась в 2024 году. Перед строительством для перезапуска поездов проложили временную дорогу. Ее сооружали в технологические окна, когда движения не было, и открыли 19 ноября 2025-го.

После этого старый путепровод разобрали и стали возводить новый. Проезд под ним расширили до 4 полос движения (раньше было 2, что снижало пропускную способность). Высоту туннеля увеличили до 4,5 м.

В Пензе разбирают временную железную дорогу в районе ул. Ерик

«Теперь начат демонтаж временного железнодорожного полотна. После этого приступят к реконструкции пятипутного путепровода», - сообщили в областном правительстве.

В Пензе разбирают временную железную дорогу в районе ул. Ерик

По мнению министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева, работа ускорится. «Там идут грузовые поезда, нам не нужно будет запрашивать у железной дороги столько окон в графике движения, как с пассажирскими», - пояснил он.

Предполагается, что объект сдадут в 2027 году.

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