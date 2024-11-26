В ночь на 27 ноября Пензенскую область накроет туман

26.11.2024 | 22:00

27 ноября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -6...-11 градусов, местами возможен туман с видимостью до 500 метров, он сохранится до утра. Днем температура воздуха поднимется до 0...-5.

На протяжении суток будет дуть слабый восточный ветер, временами его порывы могут достигнуть 9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что в последнюю неделю осени в Пензенской области будет господствовать антициклон, небольшие осадки в отдельных районах ожидаются только к концу недели.

В старину подмечали: если 27 ноября туман стелется, быть теплу, а если на деревьях окажется много инея, впереди - стужа.