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Общество

На последней осенней неделе пензенцев порадует солнце

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В последнюю неделю осени в Пензенской области будет господствовать антициклон. О погоде в регионе рассказали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Повышение атмосферного давления приведет к уменьшению облачности, и своим долгожданным появлением порадует солнце. Ветром северных четвертей в регион станет поставляться холодный воздух. В результате температурный режим в течение суток будет оставаться отрицательным», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Из-за влияния атмосферного фронта небольшие осадки в отдельных районах Пензенской области ожидаются только к концу недели.

В дневное время уличные термометры покажут -1...-4 градуса, в ночное -3...-10.

Светлана Иванкова предупредила, что понижение температуры воздуха поспособствует образованию на дорогах гололедицы. Пешеходам и автомобилистам следует быть более внимательными и осторожными, чем обычно.

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