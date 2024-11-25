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Общество

В Каменке силовики отработали нейтрализацию террористов

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В УФСБ России по Пензенской области рассказали, как прошло антитеррористическое учение «Экран-2024» в Каменском технологическом институте - филиале ПензГТУ. Его организовали 21 ноября.

В Каменке силовики отработали нейтрализацию террористов

Накануне силовики предупреждали, что во время учения в Каменке будут имитировать взрывы и стрельбу, задействуют авиационную технику, в том числе БПЛА.

Отрабатывался следующий сценарий: условные террористы организовали акцию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе, и напали с оружием на институт, захватив заложников из числа студентов и использовав самодельные взрывные устройства.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках тренировки оцепили территорию, блокировали «террористов» в здании, «нейтрализовали» их и освободили «заложников».

Также отработали ликвидацию последствий применения взрывных устройств.

«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия подразделений региональных ведомств», - прокомментировали в УФСБ.

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Источник — фото областного УФСБ России
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