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Общество

Пензенцы начали пользоваться новой парковкой у Олимпийской аллеи

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У Олимпийской аллеи со стороны Окружной начала функционировать автомобильная парковка. К ее строительству приступили в первой половине осени.

Участок в конце центральной дорожки заасфальтировали, также установили фонари.

Работы по расширению и модернизации парковки ведутся за счет благотворительных пожертвований компании инвесторов. Ранее сообщалось, что на территории разместят зарядную станцию для электромобилей, а на аллее, справа от пункта проката инвентаря, скамейки, урны и кафе-павильон с туалетными комнатами, рядом же площадку с резиновым покрытием для занятий уличной гимнастикой.

Многие пензенцы восприняли информацию о благоустройстве этой зоны критически. Горожане не поняли смысла расширения парковки, ведь у СЗК «Дизель-Арена», в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, есть стоянка минимум на 800 автомобилей.

Также им неясно, зачем делать площадку для занятий физкультурой у 4-полосной дороги, а из-за кафе, по их мнению, повсюду будут только фантики и стаканы. Не нашлось противников только у обещанных туалетных комнат.

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