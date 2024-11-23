В Пензенской области из-за погоды ввели режим повышенной готовности

23.11.2024 | 09:26

В Пензенской области с пятницы, 22 ноября, введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

Режим ввели для органов и сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он действует до особого распоряжения.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС будет координировать действия органов местного самоуправления, администрации организаций и предприятия.

Министерству ЖКХ и ГЗН региона поручено оповещать жителей об ухудшении погоды.

23 ноября в Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидается очень сильный ветер - с порывами 25 м/с.

22-го числа пензенцев также предупреждали о сильном ветре. Ураган повалил деревья, повредил крыши, фасады зданий. В Заречном вырванная с корнем сосна упала на человека, он пострадал. Кроме того, закрытый город полностью остался без холодного водоснабжения из-за обесточивания очистных сооружений.