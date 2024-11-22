Из-за ураганного ветра весь Заречный остался без холодной воды

22.11.2024 | 16:42

В Заречном с 14:47 пятницы, 22 ноября, прекращена подача холодной воды. Без ресурса остались все дома и здания в городе.

Как объяснил портал «Заречье сегодня», воды нет из-за отключения электроэнергии на очистных сооружениях. Линии оборвал сильный ветер.

«Ожидается, что электричества не будет 2,5-3 часа», - цитирует портал директора «ЭнергоПромРесурса» Сергей Баранов.

В городе останется только горячая вода. Специалистам понадобится около 2 часов, чтобы заново запустить холодное водоснабжение. Предполагается, что ресурс вернут к 20:00.

22 ноября в Пензенской области из-за очень сильного ветра объявлялось штормовое предупреждение. Ураганом в разных районах региона повалило деревья, повредило сети ЛЭП, снесло фрагменты заборов. Причинен заметный ущерб.