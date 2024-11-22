В Пензенской области вновь объявили штормовое предупреждение

22.11.2024 | 11:59

Региональное ГУ МЧС России объявило в Пензенской области штормовое предупреждение. В субботу, 23 ноября, ожидается юго-восточный ветер с порывами 25 м/с.

Прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Он означает, есть реальная опасность для людей.

Спасатели порекомендовали людям не покидать дома и помещения. От сильного ветра нельзя прятаться под стенами зданий, на остановочных павильонах, стоять под рекламными щитами, деревьями.

Также жителям региона посоветовали убрать с балконов незакрепленные предметы и парковать машины подальше от деревьев и линий электропередач.

22 ноября в области также объявили штормовое предупреждение. Местами ожидался очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду (южный с переходом на юго-западный).