В Пензастате назвали возраст самого молодого отца в регионе

20.10.2024 | 12:28

В Пензастате к Дню отца, который отмечается в воскресенье, 20 октября, обнародовали возраст самого молодого отца в области.

В 2023 году им стал 15-летний житель. У него родилась дочь. Самым старым отцом был 62-летний мужчина - его семья пополнилась сыном.

«В Пензенской области в 2023 году наибольшее число мужчин стали отцами в возрасте от 30 до 34 лет», - отметили специалисты.

У этих жителей региона родилось 2 347 детей.

Ранее Пензастат опубликовал информацию о среднем возрасте рожениц в области. В 2022-м он составил 28,45 года.

4 917 (58,3%) детей появились у 20-34 летних женщин. 1 396 из них - первенцы, матерям которых исполнилось 20-25 лет. Пик рождаемости вторых детей приходится на женщин 30-34 лет (1 147 малышей).