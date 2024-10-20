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Общество

В Пензастате назвали возраст самого молодого отца в регионе

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В Пензастате к Дню отца, который отмечается в воскресенье, 20 октября, обнародовали возраст самого молодого отца в области.

В 2023 году им стал 15-летний житель. У него родилась дочь. Самым старым отцом был 62-летний мужчина - его семья пополнилась сыном.

«В Пензенской области в 2023 году наибольшее число мужчин стали отцами в возрасте от 30 до 34 лет», - отметили специалисты.

У этих жителей региона родилось 2 347 детей.

Ранее Пензастат опубликовал информацию о среднем возрасте рожениц в области. В 2022-м он составил 28,45 года.

4 917 (58,3%) детей появились у 20-34 летних женщин. 1 396 из них - первенцы, матерям которых исполнилось 20-25 лет. Пик рождаемости вторых детей приходится на женщин 30-34 лет (1 147 малышей).

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