Сетевое издание|18+|Четверг|21 ноя 2024|14:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Маршрутки из Заречного в Пензу станут ездить иначе

Печать
Telegram

Реконструкция дороги в районе улицы Ерик в Пензе требует изменений в схемах движения общественного транспорта. Так, автобусы малого класса маршрутов № 111, 112 и 113, соединяющие Заречный и областной центр, теперь будут следовать другим путем.

В направлении Пензы маршрутки поедут с улицы Нейтральной по Свободы, Долгорукова, Чаадаева, Луначарского, Старо-Черкасской, Огородной, Восточной, Урицкого, Чехова, Суворова, Московской и Октябрьской до Привокзальной площади станции Пенза-I.

В Заречный от Пензы-I микроавтобусы направят по Октябрьской, Московской, Суворова, Урицкого, Большому Сурскому мосту, Чаадаева, Долгорукова, Свободы, Нейтральной и далее по маршруту, сообщили в Минцифры Пензенской области.

Участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями - перекроют уже в понедельник, 25 ноября. Он станет недоступен до 20 мая 2027 года.

После сдачи объекта число полос увеличится до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой будет отвечать нормативу - высота достигнет 4,5 м.

Ранее стало известно, как изменится схема движения автобусов маршрута № 101.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте