Маршрутки из Заречного в Пензу станут ездить иначе

21.11.2024 | 13:05

Реконструкция дороги в районе улицы Ерик в Пензе требует изменений в схемах движения общественного транспорта. Так, автобусы малого класса маршрутов № 111, 112 и 113, соединяющие Заречный и областной центр, теперь будут следовать другим путем.

В направлении Пензы маршрутки поедут с улицы Нейтральной по Свободы, Долгорукова, Чаадаева, Луначарского, Старо-Черкасской, Огородной, Восточной, Урицкого, Чехова, Суворова, Московской и Октябрьской до Привокзальной площади станции Пенза-I.

В Заречный от Пензы-I микроавтобусы направят по Октябрьской, Московской, Суворова, Урицкого, Большому Сурскому мосту, Чаадаева, Долгорукова, Свободы, Нейтральной и далее по маршруту, сообщили в Минцифры Пензенской области.

Участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями - перекроют уже в понедельник, 25 ноября. Он станет недоступен до 20 мая 2027 года.

После сдачи объекта число полос увеличится до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой будет отвечать нормативу - высота достигнет 4,5 м.

Ранее стало известно, как изменится схема движения автобусов маршрута № 101.