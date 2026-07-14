Губернатор поручил придать импульс развитию школьных лесничеств

Общество

Губернатор поручил придать импульс развитию школьных лесничеств
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Экологическому воспитанию подрастающего поколения нужно придать импульс, заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства во вторник, 14 июля, и поручил интенсивнее развивать школьные лесничества.

Губернатор поручил придать импульс развитию школьных лесничеств

Сейчас на территории 19 муниципальных районов региона действуют 26 таких лесничеств, в их деятельности заняты 470 школьников. Они участвуют в лесохозяйственных мероприятиях, лесоохранной агитации.

«Считаю, надо больше школ включать. С одной стороны, прививаем детям правильное отношение к природе, а с другой - это реальная помощь экологии. Это касается не только школ в сельской местности, но и в Пензе. Давайте это направление активнее развивать», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор также напомнил о своем поручении подготовить расположенный в Сосновоборске Пензенский лесной колледж для включения в федеральный проект «Профессионалитет» - привести его к современным стандартам.

«Есть у нас такие учебные заведения среднего профессионального образования, которые, я не побоюсь сказать, как жемчужина. Только жемчужина эта немного замутненная, потому что ею тридцать лет толком никто не занимался. Мы ее должны привести в нормальный порядок», - поставил задачу Олег Мельниченко.

На этом же заседании правительства губернатор обязал руководителей городов и районов активнее участвовать в акциях по лесовосстановлению, привлекать к этой работе подчиненных.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в Пензенской области высадят лесные культуры на площади более 1 000 гектаров. Почти половина плана (более 430 га) уже выполнена.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришата Алтынбаева, площадь лесовосстановления ежегодно превышает площадь вырубленных и погибших насаждений. С 2015-го земли лесного фонда увеличились на 20,2 тысячи гектаров, или на 2,3%, уточнили в областном правительстве.

«В Пензе нужно обеспечить лесовосстановление на территории городских лесов. У нас прекрасные лесные массивы в черте города, которые должны быть сохранены и увеличены. Пенза - зеленый город, и нам надо, чтобы он становился еще более зеленым», - нацелил Олег Мельниченко.

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