15 июля погода в Пензенской области практически не изменится

15 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+15 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +22...+27. К ночи на четверг прогнозируется +12...+17, осадки в большинстве районов сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием высотного циклона. Температура воздуха станет постепенно понижаться и окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

В старину подмечали: если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья, осень наступит рано и зима будет ранней.