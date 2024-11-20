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Общество

В маршрут № 101 Заречный - Пенза вносятся изменения

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На время реконструкции в Пензе дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка изменится схема движения автобусов маршрута № 101, который соединяет Заречный и областной центр.

Участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями - перекроют уже в понедельник, 25 ноября. Он станет недоступен до 20 мая 2027 года.

После сдачи объекта число полос будет увеличено до 2 в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой станет отвечать нормативу - высота составит 4,5 м.

Во время реконструкции автобусы большого класса № 101 при движении в Пензу с улицы Нейтральной будут направляться по улицам Баталина, Антонова, Измайлова, мосту имени Валерия Капашина, улицам Урицкого и Суворова, а затем - по установленному маршруту.

При движении из Пензы они станут следовать по улицам Суворова, Урицкого, Набережной Реки Пензы, мосту имени Валерия Капашина, улицам Измайлова, Антонова, Баталина и Нейтральной, а затем - по привычному пути, сообщили в МП «Автотранс» г. Заречного.

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Источник — фото 2 - МП «Автотранс» г. Заречного
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