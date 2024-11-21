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Общество

Дети замерзают: в терновском Доме культуры отсутствует отопление

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В терновском РДК замерзают дети, которые посещают кружки, продолжающие работать в учреждении. Здание осталось без отопления.

О проблеме на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказала жительница областного центра.

«Отопления в ДК в танцевальных классах нет! Там занимаются очень талантливые дети! Например, в этом году исполняется 50 лет ансамблю «Каблучок». Он всегда достойно представляет нашу Пензенскую область по всей России, участвует в правительственных мероприятиях, а к нашим детям относятся как к свиньям. Сейчас еще нет сильных морозов, но уже невозможно заниматься - холодно. В ДК занимаются дети и в цирковой студии, и в вокальной. Мне обидно за детей, за нашу культуру. И стыдно за наших начальников, которые сидят в теплых и красивых кабинетах», - написала женщина.

На обращение пензячки отреагировал представитель администрации Пензенского района. Он пояснил, что в отоплении ДК произошел «сбой».

«Наши специалисты в настоящее время проводят необходимые работы для выявления причин неисправности и поиска путей их устранения», - сообщил он.

Итоги работ планируют подвести не позднее 27 ноября.

Терновский ДК давно нуждается в капитальном ремонте, на его плачевное состояние и плохие условия для детей пензенцы не раз обращали внимание властей. Однако все ограничивалось лишь косметическим ремонтом. Такого рода работы проводились в 2021, 2022 и 2023 годах.

Сейчас здание принадлежит московскому предпринимателю. На деньги, полученные от сдачи в аренду помещений, он должен был осуществить ремонт.

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