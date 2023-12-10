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Общество

Дом культуры в Терновке обновят за деньги московского бизнесмена

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В 2024 году печально известный Дом культуры в Терновке не только продолжит работу, там также планируют провести ремонтные работы.

Их перечень пока не ясен.

Сейчас ДК находится в аварийном состоянии, но там по-прежнему занимаются дети.

«При всем при этом здание было продано московскому предпринимателю, вероятнее всего, ремонт делать он не будет, а отдаст его под коммерцию. Тогда где же детки будут заниматься?» - спросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчица Екатерина.

Администрация Пензенского района, которая и отвечает за терновский ДК, заверила женщину, что кружки и секции продолжат работу.

«По многочисленным обращениям граждан по данному вопросу 1 декабря состоялась рабочая встреча главы Пензенского района с новым собственником здания, в котором располагается Дом культуры, в ходе которой обсуждались вопросы арендной платы и текущего ремонта здания. Вопрос продления договора аренды помещения с 2024 года на последующие годы для проведения объединений и кружков дополнительного образования решился положительно», - написал представитель администрации.

Получив деньги за аренду, предприниматель, по словам представителя, проведет «необходимые ремонтные работы».

Терновский ДК давно нуждается в капитальном ремонте, на его плачевное состояние и плохие условия для детей пензенцы не раз обращали внимание властей. Однако все ограничивалось лишь косметическим ремонтом. Такого рода работы проводились в 2021, 2022 и 2023 годах.

Известно, что здание с 2006 года находилось в залоге у банка. В октябре 2019-го заговорили о выкупе его в собственность области. После этого ДК намеревались капитально отремонтировать. Теперь объект ушел в частные руки.

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