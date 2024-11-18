Олег Мельниченко передал школам новые автобусы

18.11.2024 | 16:54

В понедельник, 18 ноября, на Юбилейной площади в Пензе губернатор Олег Мельниченко передал школам области 49 новых автобусов.

Машины марок ГАЗ и ПАЗ, оснащенные специальными устройствами в соответствии с требованиями к перевозке детей, закупили в рамках программы «Школьный автобус». Преимущественно их направят на замену транспорта 2016-2018 годов выпуска.

«Мы работаем по программе, реализуемой по инициативе Президента России, чтобы постоянно обновлять автомобильный парк наших учебных заведений», - сообщил Олег Мельниченко.

Автобусы направлены в школы Пензы, Кузнецка, а также 23 районов: Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Сосновоборского, Спасского, Тамалинского и Шемышейского.

«В том числе закуплены новые автобусы и для открывшихся в 2024 году школ - в микрорайонах Заря и ГПЗ областного центра, селах Большой Вьяс Лунинского района и Бессоновка», - уточнили в областном правительстве.

Олег Мельниченко подчеркнул: в этом году, как и в прошлом, обновлено порядка 15% школьного автопарка Пензенской области (в нем более 300 машин).

«У нас 7,5 тысячи ребят в Пензенской области перевозятся школьными автобусами. Обеспечить безопасность детей и нормальные условия передвижения - это наша обязанность», - отметил губернатор.