В Пензенской области в ближайшее время ожидается сильный туман

17.11.2024 | 16:35

В Пензенской области в ближайшие 3 часа ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Вероятно, туман сохранится ночью и утром понедельника, 18 ноября. В управлении Госавтоинспекции УМВД России по области напомнили водителям о соблюдении правил на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений», - отметили в ГАИ.

Осторожность следует проявлять и пешеходам. Важно помнить о том, что при неблагоприятной погоде тормозной путь автомобиля возрастает, поэтому он может не успеть вовремя остановиться.

Ранее синоптики пообещали, что в ночь на понедельник в регионе местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Днем осадков не ожидается.