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Из жизни

18 ноября в Пензенской области сохранится плюсовая температура

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 18 ноября, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит -1…+4 градусов.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утро выдастся пасмурным. Термометр покажет около +2 градусов, которые будут ощущаться как -4.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада, с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха +1…+6 градусов.

По народным приметам иней утром 18 ноября означает, что скоро потеплеет, а ясное небо предвещает похолодание.

Ранее синоптики рассказали, что в Пензенской области на смену атлантическому циклону придет сибирский антициклон, поэтому туч на небе поубавится. Температуры останутся повышенными.

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