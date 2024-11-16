Сельчанин оплатил долг перед сыном, испугавшись уголовного наказания

16.11.2024 | 10:12

Житель Камешкирского района стал фигурантом уголовного дела из-за нежелания платить алименты. Его долг перед сыном превысил 400 тысяч рублей.

34-летний мужчина часто менял место работы, каждый раз «забывая» сообщить об этом судебному приставу.

«В августе 2023 года должника привлекали к административной ответственности, однако он продолжал придерживаться избранной тактики, дополняя ее частым отсутствием по месту жительства», - рассказали в УФССП по Пензенской области.

Тем не менее сельчанина задержали и доставили в отделение судебных приставов, где на него возбудили уголовное дело.

После этого злостный неплательщик быстро устроился на работу и к моменту рассмотрения дела в суде полностью погасил всю задолженность.

Это не первый случай, когда уголовное преследование заставляет жителей Пензенской области расстаться с деньгами. Так, 41-летний житель Сердобска выплатил 500 тысяч рублей, которые задолжал по алиментам, лишь перед заседанием суда, когда понял, что ему грозит реальный срок.