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Общество

Сердобчанин в преддверии суда вернул полумиллионный долг сыну

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41-летний житель Сердобска должен был отдавать четверть заработка или иного дохода на содержание несовершеннолетнего сына. Однако мужчина не считал нужным расставаться с деньгами.

Какое-то время он трудился и получал доход, а затем уволился и не стал трудоустраиваться. В итоге его долг достиг 500 тысяч рублей, и на сердобчанина возбудили уголовное дело.

Злостному неплательщику грозил реальный срок, но перед заседанием суда он в полном объеме расплатился по алиментам.

В судебном процессе защита попросила прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. В итоге мужчина был полностью освобожден от уголовной ответственности на основании полного погашения долга.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

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