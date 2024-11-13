Сердобчанин в преддверии суда вернул полумиллионный долг сыну

13.11.2024 | 20:12

41-летний житель Сердобска должен был отдавать четверть заработка или иного дохода на содержание несовершеннолетнего сына. Однако мужчина не считал нужным расставаться с деньгами.

Какое-то время он трудился и получал доход, а затем уволился и не стал трудоустраиваться. В итоге его долг достиг 500 тысяч рублей, и на сердобчанина возбудили уголовное дело.

Злостному неплательщику грозил реальный срок, но перед заседанием суда он в полном объеме расплатился по алиментам.

В судебном процессе защита попросила прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. В итоге мужчина был полностью освобожден от уголовной ответственности на основании полного погашения долга.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.