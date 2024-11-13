Повышение цены на проезд: предложены предельные тарифы

13.11.2024 | 12:36

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области разработало проекты приказов о повышении предельных тарифов на проезд в общественном транспорте.

За проезд по городу Пензе и провоз багажа предлагается установить следующие максимальные тарифы:

- в автобусах большого класса - 32,05 руб.;

- в автобусах среднего класса - 33,81 руб.;

- в маршрутках - 36,43 руб.;

- в троллейбусах - 38,86 руб.

На межмуниципальных направлениях показатели такие:

- в автобусах № 130 (Арбековская Застава - с. Засечное) - 33,60 руб.;

- в автобусах № 149 (ул. Светлая - с. Засечное) - 33,84 руб.;

- в троллейбусах № 105 (Арбековская Застава - ул. Фонтанная, с. Засечное) - 34,02 руб.

Сейчас документы проходят антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что при утверждении приказы вступят в силу с 1 декабря.