Экономист призвал не покупать новогодние подарки в кредит

15.11.2024 | 07:57

Кредит на новогодние подарки - не лучшее решение: деньги будут потрачены, а за долг придется переплатить более 10%.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что в этом году стоимость обслуживания новых кредитов выросла.

«Брать кредит на текущие расходы (отдых, подарки, празднования) нерационально, так как из кредита не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся впоследствии? Думаю, что надо исходить из правила «жить по средствам», - пояснил экономист.

Игорь Балынин посоветовал при отсутствии денег сделать подарки своими руками. В крайнем случае можно и вовсе обойтись без них: по-настоящему близким людям в первую очередь важны внимание и забота, а не бешеные траты.

Ранее экономист Татьяна Суворова предупредила о грядущем повышении цен на товары первой необходимости. По мнению эксперта, в декабре его следует ожидать дважды. Причины - традиционный скачок к Новому году и рост инфляции примерно на 8-15%.