Сетевое издание|18+|Пятница|15 ноя 2024|13:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Экономист призвал не покупать новогодние подарки в кредит

Печать
Telegram

Кредит на новогодние подарки - не лучшее решение: деньги будут потрачены, а за долг придется переплатить более 10%.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он напомнил, что в этом году стоимость обслуживания новых кредитов выросла.

«Брать кредит на текущие расходы (отдых, подарки, празднования) нерационально, так как из кредита не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся впоследствии? Думаю, что надо исходить из правила «жить по средствам», - пояснил экономист.

Игорь Балынин посоветовал при отсутствии денег сделать подарки своими руками. В крайнем случае можно и вовсе обойтись без них: по-настоящему близким людям в первую очередь важны внимание и забота, а не бешеные траты.

Ранее экономист Татьяна Суворова предупредила о грядущем повышении цен на товары первой необходимости. По мнению эксперта, в декабре его следует ожидать дважды. Причины - традиционный скачок к Новому году и рост инфляции примерно на 8-15%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте