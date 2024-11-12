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Экономика

Экономист: В декабре повысятся цены на товары первой необходимости

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В грядущем декабре цены на товары первой необходимости вырастут на 7,7% по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Татьяна Суворова.

По мнению эксперта, в декабре повышения следует ожидать дважды. Причины - традиционный скачок к Новому году и рост инфляции примерно на 8-15%.

Она отметила, что в ноябре уже произошел скачок цен на сливочное масло и мясо в сетевых магазинах.

«Цены на муку, сахар, соль, молоко и молочные продукты пока остаются на уровне сентября 2024 года. Ожидается значительное повышение цен на сыр, так как наблюдается дефицит сычужного фермента», - уточнила экономист.

По ее прогнозу, цены могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы и снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов торговли с Китаем.

Татьяна Суворова посоветовала приобретать товары со скидкой, пользоваться картами и клубами лояльности, а также сервисами сравнения цен.

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