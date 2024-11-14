Сотрудник МЧС объяснил, как отличить БПЛА от самолета

14.11.2024 | 12:28

Пензенцам, взбудораженным после атаки дронами, объяснили, как отличить БПЛА самолетного типа от обычного самолета. О том, на что следует обратить внимание, чтобы не поддаваться панике, рассказал начальник отдела управления ГУ МЧС России по региону Владислав Баранов.

«Во-первых, это размеры. Все-таки по размеру БПЛА уступает даже легкомоторному самолету, и визуально эти различия просматриваются. Во-вторых, высота полета: у БПЛА она ниже, чем у самолета, БПЛА стараются применять на максимально низких высотах (на уровне высотных домов), в том числе для того, чтобы избежать обнаружения системой ПВО», - пояснил он в эфире, организованном ЦУР во «ВКонтакте» 14 ноября.

Следующий фактор - маневренность.

«Самолет более ограничен в этом плане, траектория его полета не допускает резких изменений, уклонений, приближения к земле, резкого ухода в высоту. Траектория полета БПЛА более разнообразна: он может резко менять высоту, выполнять различные элементы.

Ну и, безусловно, самолет и БПЛА можно различить по звуку: самолет издает гул, а двигатель БПЛА - жужжание, условно как у мопеда, газонокосилки. Существенные различия будут понятны даже обывателю», - заключил Владислав Баранов.

Ранним утром 13 ноября Пензу атаковали 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Жертв и пострадавших нет, жилые дома не задело.