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Общество

На улице Дизельной заасфальтировали площадку для остановки

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Новая остановка на улице Дизельной стала больше похожа на таковую. Территорию продолжают благоустраивать, рассказали в городском управлении ЖКХ.

На улице Дизельной заасфальтировали площадку для остановки

Знак остановки общественного транспорта на улице появилcя раньше, чем были выполнены подготовительные работы. При выходе из маршрутки № 26 (этот маршрут был введен летом) горожан ждали забор и газон за ним.

«Задумка авторов неясна. Стоило сначала убрать ограждение, сделать дорожку к остановке, да и хоть какой-то кусочек там заасфальтировать, чтобы было где стоять и ловить маршрутку. А если таких планов даже нет, то это просто позор, лучше б и не ставили [знаки]», - высказался местный житель.

После того как ситуацию осветили портал PenzaInform.ru и телеграм-канал PenzaInform, ее прокомментировал представитель УЖКХ. Он пояснил, что все еще обустроят и знак на это время зачехлят.

На улице Дизельной заасфальтировали площадку для остановки

На улице Дизельной заасфальтировали площадку для остановки

Теперь же ограждение убрано, а площадка, на которой появится будущая остановка, заасфальтирована.

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Источник — фото городского УЖКХ
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