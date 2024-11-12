На улице Дизельной заасфальтировали площадку для остановки

12.11.2024 | 11:50

Новая остановка на улице Дизельной стала больше похожа на таковую. Территорию продолжают благоустраивать, рассказали в городском управлении ЖКХ.

Знак остановки общественного транспорта на улице появилcя раньше, чем были выполнены подготовительные работы. При выходе из маршрутки № 26 (этот маршрут был введен летом) горожан ждали забор и газон за ним.

«Задумка авторов неясна. Стоило сначала убрать ограждение, сделать дорожку к остановке, да и хоть какой-то кусочек там заасфальтировать, чтобы было где стоять и ловить маршрутку. А если таких планов даже нет, то это просто позор, лучше б и не ставили [знаки]», - высказался местный житель.

После того как ситуацию осветили портал PenzaInform.ru и телеграм-канал PenzaInform, ее прокомментировал представитель УЖКХ. Он пояснил, что все еще обустроят и знак на это время зачехлят.

Теперь же ограждение убрано, а площадка, на которой появится будущая остановка, заасфальтирована.